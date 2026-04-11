"Aqui, a loucura transcende o jogo", diz Fernando Diniz, no vídeo produzido para anunciá-lo como técnico do Corinthians. "Meu coração já pulsa no ritmo da Fiel", afirma, claramente lendo um texto previamente elaborado.

Enquanto as palavras são ditas, aparecem imagens dos torcedores alvinegros, também chamados de "bando de loucos". Ao fim do vídeo, surge um Diniz espontâneo, já sem as amarras do roteiro, livrando-se do microfone e brincando: "Agora, vai começar a loucura. Vai, Corinthians!".

Criticado pelo comportamento explosivo à beira do campo, com olhos esbugalhados e xingamentos aos jogadores, o treinador de 52 anos espera que isso seja uma porta de entrada para o coração da torcida. Sua proposta de jogo é também habitualmente tratada como insana, quixotesca, porém o componente tático -um futebol de aproximação e troca de passes que parece apropriado para as principais peças do atual elenco preto e branco- tem sido muito menos explorado do que o "sangue no olho" cobrado pela arquibancada.