Gerou revolta na Espanha um vídeo publicado na conta oficial do Colonia Moscardó, clube que disputa a quarta divisão do Campeonato Espanhol. As imagens exibem o presidente da agremiação, Javi Poves, correndo atrás de jogadores muçulmanos do elenco, com uma perna de presunto nas mãos.

O intuito da publicação, segundo o dirigente de 39 anos, era atrair torcedores para a partida deste sábado (11), contra o Orihuela, em Madri. Ele afirmava que a equipe madrilena ofereceria ao público presente no estádio Román Valero uma apresentação de "qualidade máxima", tal qual a do presunto ibérico.

Diante das reações negativas, que apontaram racismo e xenofobia, o clube retirou o vídeo de seus perfis nas redes sociais. Poves produziu outra gravação, de três minutos e meio, explicando a atitude, sem pedir desculpas. Segundo ele, tudo não passou de um gracejo irrelevante que não deveria ter tomado maiores proporções.