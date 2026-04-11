Um policial militar e três suspeitos morreram após um tiroteio na madrugada deste sábado (11), em Sorocaba (SP), durante a fuga de um grupo que havia acabado de assaltar uma farmácia.

Grupo roubou cerca de R$ 3 mil do caixa e dezenas de medicamentos. Segundo a polícia, a quadrilha tinha assaltado uma farmácia 24 horas, na Avenida Professora Izoraida Marques Peres, no bairro Campolim, área comercial da cidade.

Na fuga, carro foi abordado por patrulhamento da Força Tática do 55º BPM/I. A abordagem aconteceu na Avenida Carlos Comitre, continuação da avenida Professora Izoraide Marques Peres. O carro do 55º Batalhão de Polícia Militar do Interior, sediado na cidade, teria sido recebido a tiros.