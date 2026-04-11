Um agente da GCM (Guarda Civil Metropolitana) de São Paulo foi preso em flagrante, na noite de sexta-feira (10), depois de atirar e matar um ciclista em Moema, bairro nobre, na zona sul da capital paulista. Ele não teve a identidade divulgada.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), equipes faziam patrulhamento na região quando tentaram abordar um ciclista, um homem de 39 anos.

"Durante a ação, houve um disparo efetuado por um dos agentes, que atingiu a vítima que morreu no local", afirmou a pasta.