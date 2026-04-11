Um vídeo que mostra uma mulher sendo imobilizada por policiais militares na avenida Paulista, em São Paulo, enquanto grita por socorro diante da filha, gerou críticas nas redes sociais. A Polícia Militar afirma que ela ameaçou funcionários, danificou um escritório e resistiu à abordagem.

As imagens foram compartilhadas pelo deputado estadual Eduardo Suplicy (PT) e acumulam milhares de comentários desde a postagem, na sexta-feira (10). No vídeo, a mulher aparece sendo contida por agentes enquanto pede ajuda e diz que não quer ser levada, sob o olhar da criança, que chora durante a ação.

Em nota, a PM informou que foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento no local. De acordo com a corporação, uma ex-funcionária, insatisfeita com valores rescisórios, teria danificado uma porta de vidro e feito ameaças a funcionários de um escritório na região.