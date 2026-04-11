Com um a mais, Vitória ganha de um apático São Paulo em Salvador
O Vitória venceu o São Paulo na tarde deste sábado (11), no Barradão, por 2 a 0. O embate abriu a 11ª rodada do Brasileirão.
Cacá e Ramon marcaram os gols da vitória rubro-negra, um tento em cada tempo. Lucas Ramon ainda foi expulso, já na etapa final.
O São Paulo foi a campo sem oito jogadores, incluindo titulares recorrentes, como Arboleda, Sabino, Lucas Moura, Luciano, Calleri e Bobadilla.
O triunfo levou o clube de Salvador à 11ª posição da tabela, com 14 tentos somados. O Tricolor, enquanto isso, estacionou nos 20 e deixou a vice-liderança.
O Tricolor volta a campo às 19h (de Brasília) desta terça-feira, no Morumbis, contra o O'Higgins, pela Copa Sul-Americana.
O Vitória, enquanto isso, recebe o Piauí na quarta, às 21h30, pela Copa do Nordeste.
Lances importantes
Defendeu! Marcos Antônio recebeu boa bola de frente para o gol e dentro da grande área. O camisa 8 chegou batendo com força, e Lucas Arcanjo fez boa defesa para mandar para escanteio.
Impedido. Baralha conseguiu boa bola em profundidade para Kayzer, correndo nas costas de Alan Franco. O atacante passou pelo marcador e acabou desarmado por Rafael, na saída do gol. O lance depois foi parado por impedimento.
1 a 0! Ramon cobra falta dentro da área, e Nathan Mendes desviou. O zagueiro Cacá se livrou da marcação, dominou a bola viva e só teve o trabalho de tirar de Rafael, de cara para o gol. Placar aberto.
Na zaga. Ferreira recebeu boa bola na esquerda e ficou de frente para a marcação. O camisa 11 sambou para cima do adversário, cortou para a direita e arriscou finalização da entrada da área, mas a bola foi desviada em escanteio.
Expulso. Matheuzinho ganhou bola no meio-campo, e Lucas Ramon tentou um corte. O lateral tricolor errou o tempo de bola e acabou acertando um chute no queixo do jogador do Vitória, que foi para o chão. O árbitro não pensou duas vezes e mostrou o vermelho direto para o são-paulino.
O que foi isso? Após cruzamento passar por toda a defesa do São Paulo, a bola ficou viva na ponta da pequena área. Kayzer e Ramon apareceram livres, mas acabaram se chocando, tropeçando e perdendo a chance de finalizar.
No poste. Erick bateu falta pela esquerda e, ao invés de cruzar para a área, resolveu arriscar para o gol. A bola explodiu na trave esquerda de Rafael.
2 a 0! Erick trouxe para dentro e fez passe na entrada da área para Baralhas. O botucatuense deu um passe de calcanhar para a ponta da área, encontrando Ramon. O lateral dominou, ganhou território e venceu Rafael. Vitória encaminhada.
Ficha técnica
Vitória 2 x 0 São Paulo
Data e horário: 11 de abril de 2026, às 16h30 (de Brasília)
Competição: Campeonato Brasileiro (11ª rodada)
Local: Barradão, em Salvador (BA)
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
Quarto árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Cartões amarelos: Tarzia e Baralhas (VIT); Marcos Antônio, Tetê e Rafael Toloi (SAO)
Cartão vermelho: Lucas Ramon (SAO)
Gols: Cacá, 34'/1°T; Ramon, 37'/2°T (VIT)
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque (Zé Vitor), Baralhas, Martínez e Matheuzinho (Renê); Erick e Renato Kayzer (Tarzia). Técnico: Jair Ventura.
SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Rafael Toloi e Enzo Díaz (Wendell); Marco Antônio, Danielzinho (Lucca) e Cauly (Cédric Soares); Artur, André Silva (Tapia) e Ferreira (Tetê). Técnico: Roger Machado.