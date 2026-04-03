O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sancionou um pacote de leis que dá aumento salarial de 10% para policiais militares, civis e técnico-científicos e altera as carreiras da PM e da Polícia Civil no estado.

A lei que concede o aumento salarial foi assinado nesta quinta-feira (2) e já tem efeitos sobre os pagamentos de abril. A Assembleia Legislativa havia aprovado os aumentos salariais na noite de terça-feira (31), encaminhando o texto para a sanção do governador.

Os policiais penais ficaram de fora do pacote de aumento salarial concedido pelo governador. Tarcísio já havia aprovado aumento salarial para policiais em junho de 2025, quando houve benefícios a todas as carreiras da área de segurança pública no estado.