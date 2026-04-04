Com a abertura do prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda, entre março e maio, um fenômeno se repete todos os anos: o aumento expressivo de tentativas de golpe direcionadas a contribuintes.

Não é coincidência. Eles se aproveitam desse período para fazer mais vítimas. E hoje, estão cada vez mais convincentes, é justamente aí que mora o perigo.

Entenda como funciona