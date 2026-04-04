Com a abertura do prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda, entre março e maio, um fenômeno se repete todos os anos: o aumento expressivo de tentativas de golpe direcionadas a contribuintes.
Não é coincidência. Eles se aproveitam desse período para fazer mais vítimas. E hoje, estão cada vez mais convincentes, é justamente aí que mora o perigo.
Entenda como funciona
Diferentemente de outras fraudes digitais, aquelas relacionadas ao Imposto de Renda se apoiam em um elemento particularmente sensível: o contexto.
Durante esse período, é natural que o contribuinte esteja mais atento a comunicações envolvendo pendências, prazos, regularização fiscal e eventuais cobranças. Esse cenário cria um ambiente propício para que abordagens fraudulentas se misturem à rotina legítima.
Não se trata, portanto, de um erro evidente ou de uma mensagem grosseiramente suspeita. Em muitos casos, o golpe é estruturado para se encaixar na realidade daquele momento.
Atenção!
A Receita Federal do Brasil já alertou usuários de que não realiza comunicações por e-mail com links, não envia mensagens por aplicativos como WhatsApp e não solicita pagamentos por meio de boletos encaminhados fora de seus canais oficiais. Um dos fatores que contribuem para a recorrência desses golpes é a falta de clareza, por parte dos contribuintes, sobre como se dá a comunicação oficial. O órgão sempre utiliza canais específicos e restritos, como a Caixa Postal disponível no portal e-CAC, acessada mediante autenticação do Gov.br, além de correspondência física oficial.
Qualquer tentativa de contato fora desses meios deve ser vista com cautela.
Os riscos vão além do prejuízo imediato
Embora o pagamento de boletos falsos seja uma das consequências mais comuns, os impactos dessas fraudes podem ser mais amplos.
O fornecimento de dados pessoais, o acesso a páginas fraudulentas e a interação com links maliciosos podem viabilizar novas tentativas de golpe, comprometer informações sensíveis e, em alguns casos, gerar desdobramentos financeiros e cadastrais mais complexos.
Além disso, há um aspecto relevante: a sensação de segurança equivocada. Quando a fraude se apresenta com aparência legítima, a tendência é que a vítima só perceba o problema quando os efeitos já estão consolidados.
Como se proteger?
Alguns cuidados simples já reduzem muito o risco:
- Não aja na pressa: mensagens urgentes pedindo pagamento ou ação imediata merecem desconfiança.
- Não clique em links recebidos: acesse sempre os canais oficiais da Receita Federal do Brasil (portal e-CAC) digitando o endereço no navegador.
- Desconfie de cobranças fora do padrão: Imposto de Renda não é resolvido por WhatsApp ou boleto enviado por mensagem.
- Não compartilhe seus dados sem certeza: informações básicas podem ser usadas em outros golpes e aumentar o prejuízo.
O perigo não chama atenção, ele se encaixa na rotina. Na dúvida, confirme antes de agir.