A seleção brasileira entra em campo nesta terça-feira (31) pela última vez antes da lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo e terá uma audiência diferente: os que ainda sonham em vestir a amarelinha daqui a três meses.

Alguns vão dizer que jamais vão torcer contra a própria pátria, mas a verdade é que alguns precisam ver seus companheiros não irem tão bem assim diante da Croácia a partir das 21h (de Brasília) para verem suas chances aumentando.

Os dois casos mais dramáticos são os de dois amigos fora de campo: Neymar e Paquetá. Eles vivem estágios diferentes na avaliação da comissão técnica, mas ambos correm grande risco de não estarem nos Estados Unidos no meio do ano.