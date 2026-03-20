A Receita Federal liberou nessa quinta-feira (19) o download do programa do Imposto de Renda 2026. A transmissão das declarações, porém, começa apenas às 8h de segunda-feira (23), data de abertura do prazo, que segue até 29 de maio.

O programa foi disponibilizado antes do previsto após a conclusão dos testes finais e a estabilidade das versões para todas as plataformas. Com isso, contribuintes podem preencher o documento ao longo do fim de semana e enviá-lo a partir da abertura oficial.

Quem entrega primeiro tem prioridade na restituição, desde que não haja erros ou omissões. Neste ano, os pagamentos serão feitos em quatro lotes: 29 de maio, 30 de junho, 31 de julho e 28 de agosto.