O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou nesta sexta-feira (13) que será candidato pelo PT nas eleições de 2026, embora tenha evitado cravar que concorrerá ao Governo de São Paulo.

A candidatura de Haddad ao Palácio dos Bandeirantes, em oposição ao atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), já é dada como certa entre integrantes do partido, mas o ministro ainda não havia reconhecido publicamente que vai concorrer -ele deve deixar seu atual cargo na semana que vem para se dedicar à corrida eleitoral.

"Eu vou participar das eleições", disse Haddad em entrevista ao programa 20 minutos, do portal Opera Mundi. "Isso eu vou anunciar depois da minha saída do ministério, a que eu vou ser candidato."