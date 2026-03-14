A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou nesta sexta-feira (13) a apreensão de produtos que contêm tirzepatida manipulada produzidos pela empresa El Elyon de Manipulação Ltda, cujo registro comercial é de Guarulhos, na Grande São Paulo. A decisão também proíbe a comercialização, a distribuição, a importação, a manipulação e qualquer tipo de propaganda do medicamento.

Segundo resolução publicada pela agência, o produto divulgado como Tirzepatide vinha sendo vendido sem ter registro sanitário no Brasil. Além disso, a empresa responsável pela fabricação não tem autorização de funcionamento da Anvisa para produzir esse tipo de medicamento.

A reportagem procurou a El Elyon no início da noite desta sexta-feira pelo WhatsApp para comentar a decisão da Anvisa. Até a publicação deste texto, porém, a empresa não respondeu às mensagens.