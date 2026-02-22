Ingredientes

500 gramas de palmito pupunha em rodelas

2 colheres de sopa de azeite de dendê

1 cebola média em cubos

2 dentes de alho picados

1 pimentão amarelo

1 pimentão vermelho

1 pimenta dedo-de-moça

4 tomates

Sal a gosto

240 ml de leite de coco

Coentro ou salsinha a gosto

O pupunha é um tipo de palmito que tem conquistado cada vez mais espaço na culinária brasileira e internacional, valorizado pela textura delicada e pelo sabor suave. Ao longo dos anos, esse alimento ganhou as mesas por sua versatilidade e pelos diversos benefícios que oferece. Ele se destaca pela maciez e modo de cultivo sustentável, tornando-se uma escolha popular em diferentes receitas e contextos gastronômicos. Além disso, é cada vez mais apreciado por pessoas que buscam uma alimentação equilibrada e saudável, sendo um aliado em dietas vegetarianas e veganas devido ao seu valor nutricional e capacidade de substituir outros ingredientes em diversas receitas.

Seu consumo vai muito além do simples acompanhamento em saladas. Ele pode ser incluído como recheio em tortas, pizzas, risotos e até pratos gourmet servidos em restaurantes renomados. Com opções frescas, em conserva ou minimamente processadas, adapta-se a necessidades variadas sem perder as qualidades. Na culinária internacional, tem feito bonito em versões de carpaccios, bruschetta, e até como estrela principal de pratos vegetarianos inovadores, demonstrando sua diversidade de aplicações. Um de seus pontos fortes é a integridade da textura mesmo após o cozimento. Outro, sua adaptação a pratos orientais, como sashimis vegetarianos, e na substituição a frutos do mar, como na moqueca da foto acima.