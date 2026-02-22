Ingredientes
- 500 gramas de palmito pupunha em rodelas
- 2 colheres de sopa de azeite de dendê
- 1 cebola média em cubos
- 2 dentes de alho picados
- 1 pimentão amarelo
- 1 pimentão vermelho
- 1 pimenta dedo-de-moça
- 4 tomates
- Sal a gosto
- 240 ml de leite de coco
- Coentro ou salsinha a gosto
O pupunha é um tipo de palmito que tem conquistado cada vez mais espaço na culinária brasileira e internacional, valorizado pela textura delicada e pelo sabor suave. Ao longo dos anos, esse alimento ganhou as mesas por sua versatilidade e pelos diversos benefícios que oferece. Ele se destaca pela maciez e modo de cultivo sustentável, tornando-se uma escolha popular em diferentes receitas e contextos gastronômicos. Além disso, é cada vez mais apreciado por pessoas que buscam uma alimentação equilibrada e saudável, sendo um aliado em dietas vegetarianas e veganas devido ao seu valor nutricional e capacidade de substituir outros ingredientes em diversas receitas.
Seu consumo vai muito além do simples acompanhamento em saladas. Ele pode ser incluído como recheio em tortas, pizzas, risotos e até pratos gourmet servidos em restaurantes renomados. Com opções frescas, em conserva ou minimamente processadas, adapta-se a necessidades variadas sem perder as qualidades. Na culinária internacional, tem feito bonito em versões de carpaccios, bruschetta, e até como estrela principal de pratos vegetarianos inovadores, demonstrando sua diversidade de aplicações. Um de seus pontos fortes é a integridade da textura mesmo após o cozimento. Outro, sua adaptação a pratos orientais, como sashimis vegetarianos, e na substituição a frutos do mar, como na moqueca da foto acima.
A moqueca de pupunha é uma opção saborosa, além de atraente por suas cores. Veja como é fácil.
Pique a cebola em pedacinhos. Corte metade dos tomates e dos pimentões em cubos e a outra metade em rodelas e reserve. Em uma panela, refogue no azeite de dendê a cebola picada e o alho triturado. Em seguida adicione os tomates e os pimentões em cubos. Mexa, tempere com sal, deixe cozinhar por cerca de 10 minutos em fogo baixo. Acrescente as rodelas de pupunha e o leite de coco. Junte a pimenta dedo-de-moça sem sementes cortada em pedacinhos. Cozinhe por mais 10 minutos, mantendo o fogo baixo. Coloque então na superfície as rodelas de pimentão e tomates reservadas. Tampe e deixe por mais dez minutos, sempre sobre chama baixa. Finalize com folhas de coentro ou salsa e sirva com arroz branco e farofinha de dendê.
