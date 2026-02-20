Um homem de 55 anos foi preso preventivamente em Londrina (PR), após o caso da morte da menina Giovanna dos Reis Costa ser reaberto quase duas décadas depois do crime. Segundo a Polícia Civil do Paraná, Martônio Alves Batista é suspeito de estuprar e matar a criança, então com nove anos, em abril de 2006, em Quatro Barras.

A nova apuração começou após uma ex-enteada denunciar abusos sexuais e afirmar que, durante as ameaças, ele dizia que ela seria a “próxima Giovanna”. Conforme a Polícia Civil, o suspeito também confessou o crime a uma ex-companheira, relatando detalhes que coincidem com a perícia da época.

Giovanna desapareceu enquanto vendia rifas e foi encontrada dois dias depois em um terreno baldio, com sinais de violência sexual e morte por asfixia mecânica. À época, três pessoas foram presas, mas inocentadas pelo tribunal do júri.