Um homem de 55 anos foi preso preventivamente em Londrina (PR), após o caso da morte da menina Giovanna dos Reis Costa ser reaberto quase duas décadas depois do crime. Segundo a Polícia Civil do Paraná, Martônio Alves Batista é suspeito de estuprar e matar a criança, então com nove anos, em abril de 2006, em Quatro Barras.
A nova apuração começou após uma ex-enteada denunciar abusos sexuais e afirmar que, durante as ameaças, ele dizia que ela seria a “próxima Giovanna”. Conforme a Polícia Civil, o suspeito também confessou o crime a uma ex-companheira, relatando detalhes que coincidem com a perícia da época.
Giovanna desapareceu enquanto vendia rifas e foi encontrada dois dias depois em um terreno baldio, com sinais de violência sexual e morte por asfixia mecânica. À época, três pessoas foram presas, mas inocentadas pelo tribunal do júri.
Em 2006, Martônio já havia sido apontado como suspeito por ser vizinho da família. Policiais encontraram indícios na casa dele, como um fio semelhante ao usado para amarrar o corpo da menina, mas a investigação seguiu outra linha. Anos depois, ele foi preso por instalar câmeras no banheiro feminino de uma pastelaria de sua propriedade.
Agora, ele responde por homicídio qualificado, estupro de vulnerável e ocultação de cadáver. Em depoimento, permaneceu em silêncio. A defesa informou que ainda não teve acesso aos autos e que adotará as medidas cabíveis após analisar o processo.
*Com informações do g1