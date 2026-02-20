Com a atualização da NR-01, empresas passaram a ter a responsabilidade de identificar, avaliar e gerenciar riscos psicossociais, como estresse excessivo, sobrecarga de trabalho e conflitos no ambiente profissional. Para apoiar esse processo de forma prática e segura, a plataforma AVIG360 surge como uma solução digital de gestão e compliance ocupacional. Desenvolvida pela Global Technologies, braço tecnológico da VEM Holding, a AVIG360 oferece dados em tempo real, relatórios auditáveis e visibilidade clara para gestores e órgãos reguladores. A base da solução tem origem na experiência de um grupo com 36 anos de atuação em tecnologia e sistemas de missão crítica, já validado em projetos de alcance nacional em áreas estratégicas do país. A AVIG360 ajuda empresas a saírem do improviso e estruturarem o cuidado com a saúde emocional dos colaboradores, com método, dados e responsabilidade. Na foto, Adriana e Vicente Ribeiro.