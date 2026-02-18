O Belgravia é o novo empreendimento da Plaenge, nossa cliente de assessoria de imprensa! O lançamento fica na Nova Campinas, em Campinas, e seu projeto arquitetônico é inspirado no tradicional bairro londrino que dá nome ao projeto. A proposta une design contemporâneo e elementos clássicos, com foco em conforto e qualidade de vida. Localizado em uma das regiões mais valorizadas da cidade, o residencial oferece lazer diferenciado, com pub exclusivo, club house e áreas planejadas para convivência e momentos de pausa.