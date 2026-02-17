O Grupo GM7 festeja a sua participação nos 30 anos da Campinas Decor, reforçando uma parceria construída ao longo do tempo, marcada por confiança e resultados consistentes. Na edição comemorativa da maior mostra de arquitetura, decoração e paisagismo do interior paulista, a empresa assina com exclusividade a operação de mídia DOOH do evento, promovendo inovação tecnológica e soluções de alto impacto à experiência dos visitantes. Os painéis de LED ampliam a visibilidade das marcas presentes e dialogam com o caráter contemporâneo da exposição. A Campinas Decor acontece de 10 de abril a 7 de junho, em um prédio do complexo Royal Trade Center.