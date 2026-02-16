Ele estava internado desde sábado (7). Vinicius e Juliana estavam na piscina quando um manobrista da academia, que acumulava a função de realizar a manutenção da água, mesmo sem curso para tal, deixou um balde de cloro próximo da raia.

Vinicius Oliveira, 31, viúvo da professora Juliana Faustino Bassetto, 27, morta após passar mal em uma aula de natação na academia C4 Gym, no Parque São Lucas, zona leste de São Paulo, recebeu alta hospitalar neste domingo (15).

O produto intoxicou as pessoas que estavam no ambiente confinado. O casal avisou um professor sobre o mal-estar e seguiu para um hospital na cidade de Santo André, no ABC paulista.

O quadro de Juliana se agravou no hospital, onde sofreu uma parada cardíaca e morreu. Um vídeo divulgado por familiares mostra o momento em que Vinicius deixou o quarto do hospital. "Vitória hoje", resumiu.

A morte de Juliana e a internação de Vinicius e de outras cinco pessoas que estavam no local naquele sábado são investigadas pela Polícia Civil, que trata o caso como homicídio doloso. Para o delegado Alexandre Bento, do 42° DP (Parque São Lucas), três sócios da academia devem ser responsabilizados pelo ocorrido.