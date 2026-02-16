A queda ainda na primeira descida desta segunda-feira (16) tirou Lucas Pinheiro da briga por mais uma medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina. Favorito no slalom, o brasileiro escorregou em uma curva na metade do percurso, não completou a etapa inicial e foi eliminado da prova disputada em Bormio, sob forte neve.

Sexto a largar, o campeão olímpico do slalom gigante vinha melhorando suas parciais após início mais lento, mas perdeu aderência em um trecho técnico da pista. Como o resultado final soma os tempos das duas descidas, a queda impediu qualquer chance de recuperação.