A queda ainda na primeira descida desta segunda-feira (16) tirou Lucas Pinheiro da briga por mais uma medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina. Favorito no slalom, o brasileiro escorregou em uma curva na metade do percurso, não completou a etapa inicial e foi eliminado da prova disputada em Bormio, sob forte neve.
Leia mais: Brasil conquista ouro inédito nos Jogos Olímpicos de Inverno
Sexto a largar, o campeão olímpico do slalom gigante vinha melhorando suas parciais após início mais lento, mas perdeu aderência em um trecho técnico da pista. Como o resultado final soma os tempos das duas descidas, a queda impediu qualquer chance de recuperação.
Clique e assista ao vídeo
Após a prova, Lucas citou a baixa visibilidade e as condições difíceis da neve. Segundo ele, ao buscar mais velocidade, faltou disciplina técnica no momento decisivo.
A disputa reuniu 96 atletas na primeira descida. Apenas 44 avançaram para a segunda, enquanto 50 não completaram o percurso por quedas ou erros, além de dois desclassificados.
Mesmo fora do pódio no slalom, Lucas já havia garantido um feito inédito para o país ao conquistar o ouro no slalom gigante no último sábado, superando favoritos e assegurando a primeira medalha olímpica brasileira e sulamericana na modalidade.
*Com informações do ge