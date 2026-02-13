Magistrada entendeu que não há motivos suficientes para a prisão dos empresários. Em decisão publicada nesta sexta-feira (13), a juíza Paula Marie Konno argumentou que, embora os fatos tenham ganhado ampla repercussão social e midiática, as razões listas pela polícia não justificam a prisão dos sócios.

A Justiça de São Paulo negou o pedido de prisão dos três sócios da academia C4 Gym, na zona leste da capital paulista, onde uma aluna morreu depois de nadar na piscina. Cesar Bertolo Cruz, Celso Bertolo Cruz e Cezar Miquelof Terração prestaram depoimento na quarta-feira (11).

Juíza citou que os investigados compareceram para prestar depoimento e foram ouvidos. "Todos devidamente acompanhados por seus advogados. Na oportunidade, prestaram esclarecimentos sobre os fatos que foram aventados pelo delegado de polícia. Verifico, outrossim, que a academia encontra-se lacrada e já foi realizada a perícia na água da piscina; ainda, foram apreendidos alguns produtos químicos do local, sem prejuízo da perícia no local que também já foi requisitada", diz a decisão.

Celso, Cesar e Cezar foram indiciados por homicídio com dolo eventual, conforme apurou o UOL. O dolo eventual ocorre quando o investigado não deseja diretamente o resultado morte, mas assume o risco de produzi-lo ao adotar determinada conduta.

Defesa dos empresários enviou uma petição à Justiça "com esclarecimentos para que o pedido de prisão temporária não prospere". Em nota, uma representante da academia informou que o documento foi encaminhado pelos advogados do estabelecimento ao juiz de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo.