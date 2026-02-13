Três adolescentes foram apreendidos sob suspeita de terem agredido um cão em Itajaí, no litoral norte de Santa Catarina. O animal morreu devido às agressões.

A Guarda Municipal de Itajaí informou que atendeu a uma ocorrência de maus-tratos contra animais no bairro Cordeiros na noite de quinta-feira (12).