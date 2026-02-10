11 de fevereiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
CUIDADO

Viva sem dor


| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arkler Marketing e Tecnologia/Divulgação

A Clínica Singular, no Cambuí, é sinônimo de cuidado integral. Desde o momento em que entramos no consultório até o atendimento final, sentimos que a atenção é totalmente voltada para a resolução das nossas dores. Sabemos que viver com dor não é viver, é apenas sobreviver. Por isso, recomendo o Centro de Controle da Dor, ministrado pelo Dr. Fabrício Dias Assis, com certificações internacionais. Se você busca retomar o desejo de uma vida alegre, com prazeres e realizações, conte com o Singular para te ajudar! Saiba mais pelo instagram @singularcontroledador

Comentários

Comentários