Um homem de 60 anos que desapareceu em 30 de dezembro de 2025 foi encontrado após mais de um mês por câmeras de reconhecimento facial da Prefeitura de São Paulo.

Câmeras da Smart Sampa encontraram Etenilson dos Santos Nogueira no terminal Parque Dom Pedro II. Segundo a Prefeitura de São Paulo, o homem foi identificado quando descia as escadas do terminal e foi abordado por guardas civis metropolitanos em um dos bancos do local.

Ele foi abordado por equipes da GCM e disse que extava esperando um ônibus. O homem, que não lembrava de onde tinha saído, foi levado pelos guardas à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, no bairro da Luz, e familiares foram acionados pela Polícia Civil para buscá-lo.