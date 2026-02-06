A advogada e influencer argentina Agostina Páez, 29, se manifestou publicamente pela primeira vez após se tornar ré e ter a prisão preventiva decretada pela Justiça do Rio de Janeiro sob acusação de proferir ofensas racistas contra funcionários de um bar em Ipanema, na zona sul da capital. A medida foi determinada nesta quinta-feira (5), depois que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acatou a denúncia apresentada pela Promotoria.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Agostina afirmou estar com medo e disse considerar a decisão injusta. Apesar da acusação de risco de fuga, ela diz estar à disposição da Justiça desde o dia 1º e faz uso de tornozeleira eletrônica.

"Todos os meus direitos estão sendo violados. Estou desesperada, morrendo de medo, e faço este vídeo para que a situação seja divulgada", declarou.