O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (6) que libertar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso há seis meses, seria "desmoralizar a seriedade da Suprema Corte que o condenou" por tentativa de golpe de Estado.

"Você acha que se tiver um cachorro louco preso e você soltar ele vai estar mais manso? Ele vai morder alguém. Esse cidadão [Bolsonaro] tentou destruir a democracia brasileira. Esse cidadão, que foi condenado a 27 anos e 3 meses de cadeia, tinha um plano para matar o Lula, o [Geraldo] Alckmin e o Alexandre de Moraes. Você acaba de condenar e, no dia seguinte, alguém aprova uma lei para liberar os caras, para diminuir as penas?", questionou Lula, em entrevista à TV Aratu, da Bahia.

O presidente deu as declarações ao defender ter feito "sua parte" com o veto integral ao projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que visava reduzir as penas aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023, beneficiando Bolsonaro.