Um homem é suspeito de ter cometido uma chacina em Iperó, no interior de São Paulo, após o fim de relacionamento de 20 anos. Segundo a polícia, ele matou a ex-mulher, os pais dela e se matou. O ex-cunhado estava no local, mas conseguiu escapar.

O caso aconteceu na quinta-feira (5), no bairro Santa Rita.

Cinthia Vieira da Silva, 31, e o pai, Carlos Alberto Vieira da Silva, 66, saíam de casa pela manhã quando, segundo a polícia, foram atacados a tiros por Rodrigo Ferreira da Silva, 37, com quem Cinthia teve um relacionamento por 20 anos. Eles se separaram recentemente.