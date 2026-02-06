A postagem foi feita na rede Truth Social, ligada a Donald Trump, e ficou 12 horas no ar antes de ser apagada.

O governo dos Estados Unidos afirmou nesta sexta-feira (6) que foi um erro a publicação do vídeo que retrata o ex-presidente Barack Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama como macacos. Biden também aparece como macaco, e outros políticos como porcos, burros, tartarugas, javalis etc.

Segundo funcionário da Casa Branca ouvido pela agência Reuters, o conteúdo foi publicado “erroneamente” por um integrante do governo. Inicialmente, a secretária de Imprensa da Casa Branca minimizou a repercussão e classificou o material como “meme da internet”.

“Trata-se de um vídeo de meme da internet que mostra o presidente Trump como o Rei da Selva e os democratas como personagens de O Rei Leão. Por favor, parem com a indignação falsa e noticiem hoje algo que realmente importe para o público americano”, afirmou Karoline Leavitt.

A publicação gerou críticas de democratas e republicanos. Autoridades e aliados de Obama classificaram o vídeo como racista. Até a última atualização, Donald Trump não havia se pronunciado sobre o episódio.