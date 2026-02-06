06 de fevereiro de 2026
ASSISTA

Políticos se curvam a Trump em vídeo em que ele é 'rei da selva'

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo/@xerias_x/X
O vídeo repete alegações falsas de que a eleição presidencial de 2020 teria sido fraudada
O vídeo repete alegações falsas de que a eleição presidencial de 2020 teria sido fraudada

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou um vídeo com estética de selva em que retrata diversos políticos como animais e a si próprio como um leão, apresentado como “rei da selva”. Em uma das cenas, os demais personagens, representados como animais, aparecem se curvando diante do leão com o rosto de Trump.

Clique e assista 

No clipe, publicado por Trump na plataforma Truth Social, a ex-vice-presidente Kamala Harris é mostrada como tartaruga, Hillary Clinton como javali, a deputada Alexandria Ocasio-Cortez como burro e o ex-presidente Joe Biden também aparece caracterizado como macacos. O vídeo repete alegações falsas de que a eleição presidencial de 2020 teria sido fraudada, citando a empresa Dominion Voting Systems.

Em uma das cenas finais, o ex-presidente Barack Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama são retratados como macacos, ao som da música “The Lion Sleeps Tonight”. O trecho provocou forte reação de democratas e aliados do ex-presidente. O gabinete do governador da Califórnia, Gavin Newsom, classificou a postagem como “comportamento repugnante” e pediu que republicanos a condenassem. Ben Rhodes, ex-assessor de segurança nacional de Obama, afirmou que a imagem é racista.

Obama é o único presidente negro da história dos Estados Unidos e apoiou Kamala Harris contra Trump na eleição de 2024.

De acordo com registros nas redes sociais, o vídeo foi publicado originalmente em outubro de 2025 por uma conta de paródias no X (antigo Twitter), antes de ser compartilhado por Trump meses depois.

Desde o início de seu segundo mandato, Trump tem ampliado o uso de conteúdos manipulados ou gerados por inteligência artificial para atacar adversários políticos e mobilizar sua base, prática que já havia gerado críticas em episódios anteriores.

*Com informações da AFP

