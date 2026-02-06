O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou um vídeo com estética de selva em que retrata diversos políticos como animais e a si próprio como um leão, apresentado como “rei da selva”. Em uma das cenas, os demais personagens, representados como animais, aparecem se curvando diante do leão com o rosto de Trump.

No clipe, publicado por Trump na plataforma Truth Social, a ex-vice-presidente Kamala Harris é mostrada como tartaruga, Hillary Clinton como javali, a deputada Alexandria Ocasio-Cortez como burro e o ex-presidente Joe Biden também aparece caracterizado como macacos. O vídeo repete alegações falsas de que a eleição presidencial de 2020 teria sido fraudada, citando a empresa Dominion Voting Systems.

Em uma das cenas finais, o ex-presidente Barack Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama são retratados como macacos, ao som da música “The Lion Sleeps Tonight”. O trecho provocou forte reação de democratas e aliados do ex-presidente. O gabinete do governador da Califórnia, Gavin Newsom, classificou a postagem como “comportamento repugnante” e pediu que republicanos a condenassem. Ben Rhodes, ex-assessor de segurança nacional de Obama, afirmou que a imagem é racista.