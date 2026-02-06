A Justiça de São Paulo nomeou Suzane von Richthofen como inventariante do espólio do médico Miguel Abdalla Netto, seu tio encontrado morto em janeiro, no Campo Belo, Zona Sul da capital. Na decisão, a juíza Vanessa Vaitekunas Zapater afirmou que o histórico criminal de Suzane não tem relevância jurídica para o processo de inventário.
Leia mais: Lei pode garantir herança de R$5 milhões à Suzane von Richthofen
Miguel morreu aos 76 anos, solteiro, sem filhos e sem testamento. O patrimônio estimado em cerca de R$ 5 milhões inclui dois imóveis e um carro. Pela legislação, os herdeiros são os sobrinhos vivos — Suzane e o irmão dela, Andreas Richthofen. A empresária Carmem Silvia Gonzalez Magnani, prima do médico, disputava a administração dos bens, mas não foi nomeada.
Ao assumir a função, Suzane passa a administrar e preservar o patrimônio até a conclusão da partilha, sob supervisão judicial, devendo prestar contas e sem poder vender ou transferir os bens. A decisão destaca que, diante da ausência de manifestação do outro herdeiro, ela seria a única pessoa apta a exercer o encargo.
A defesa de Carmem informou que vai recorrer, alegando que ainda estava dentro do prazo para apresentar documentos que indicariam união estável com o médico. Paralelamente, a prima registrou boletim de ocorrência acusando Suzane de retirar bens da residência do tio sem autorização judicial; a Polícia Civil investiga o caso. A morte de Miguel segue sob apuração.
*Com informações do g1