A Justiça de São Paulo nomeou Suzane von Richthofen como inventariante do espólio do médico Miguel Abdalla Netto, seu tio encontrado morto em janeiro, no Campo Belo, Zona Sul da capital. Na decisão, a juíza Vanessa Vaitekunas Zapater afirmou que o histórico criminal de Suzane não tem relevância jurídica para o processo de inventário.

Leia mais: Lei pode garantir herança de R$5 milhões à Suzane von Richthofen

Miguel morreu aos 76 anos, solteiro, sem filhos e sem testamento. O patrimônio estimado em cerca de R$ 5 milhões inclui dois imóveis e um carro. Pela legislação, os herdeiros são os sobrinhos vivos — Suzane e o irmão dela, Andreas Richthofen. A empresária Carmem Silvia Gonzalez Magnani, prima do médico, disputava a administração dos bens, mas não foi nomeada.