Uma mulher foi presa em flagrante nesta quinta-feira (5) após arremessar uma gata do 12º andar de um prédio no centro de Curitiba. A prisão foi efetuada pelas polícias Civil e Militar do Paraná após o recebimento de denúncias de moradores do edifício.

As testemunhas ouviram miados desesperados da gata e, ao olhar pelas janelas de seus apartamentos, viram a mulher arremessar o animal.

"De acordo com o neto da suspeita, uma mulher chinesa, ela não gosta de gatos e as agressões contra os animais eram frequentes", disse o delegado Guilherme Dias, chefe da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente de Curitiba.