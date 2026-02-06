A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (6), uma operação no Amapá para apurar suspeitas de irregularidades na gestão de recursos da previdência estadual. A investigação envolve aportes de cerca de R$ 400 milhões administrados pela Amapá Previdência (Amprev).

Segundo a PF, os recursos do Regime Próprio de Previdência Social do estado teriam sido aplicados de forma concentrada em Letras Financeiras emitidas pelo Banco Master e, posteriormente, pelo Banco de Brasília. As decisões foram tomadas num intervalo inferior a 20 dias, em reuniões do Comitê de Investimentos da Amprev.