A investigação sobre a morte do cão comunitário Orelha, em Florianópolis (SC), aponta que a mãe do principal suspeito, o adolescente identificado como M., tentou ocultar provas ao desembarcar no Brasil após viagem à Disney. A abordagem foi feita pela Polícia Civil de Santa Catarina no aeroporto, já que o jovem era monitorado no inquérito.

Leia mais: VÍDEO contradiz versão de adolescente no caso do cão Orelha

Durante a fiscalização, os policiais perceberam contradições nos relatos da mãe e do adolescente sobre as roupas levadas na bagagem. O foco da apuração é um moletom usado pelo jovem na madrugada do crime. Segundo a investigação, a mãe tentou esconder um boné na bolsa e afirmou que o moletom havia sido comprado nos Estados Unidos.