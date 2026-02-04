A investigação sobre a morte do cão comunitário Orelha, em Florianópolis (SC), aponta que a mãe do principal suspeito, o adolescente identificado como M., tentou ocultar provas ao desembarcar no Brasil após viagem à Disney. A abordagem foi feita pela Polícia Civil de Santa Catarina no aeroporto, já que o jovem era monitorado no inquérito.
Durante a fiscalização, os policiais perceberam contradições nos relatos da mãe e do adolescente sobre as roupas levadas na bagagem. O foco da apuração é um moletom usado pelo jovem na madrugada do crime. Segundo a investigação, a mãe tentou esconder um boné na bolsa e afirmou que o moletom havia sido comprado nos Estados Unidos.
O adolescente, porém, contradisse a versão ao dizer que já tinha a peça antes da viagem. Imagens de câmeras de segurança do condomínio confirmam que ele vestia o mesmo moletom na noite em que o cão foi morto, reforçando a suspeita de tentativa de encobrimento.
Além desse episódio, a polícia apura que familiares acreditavam que o caso não teria consequências legais. Três adultos, entre eles o pai e o tio do adolescente, foram indiciados por coação no curso do processo, após intimidação de funcionários do condomínio que poderiam colaborar com as investigações.
O moletom apreendido foi encaminhado para perícia, que busca vestígios capazes de ligar o adolescente à agressão fatal contra Orelha.
*Com informações da Band News