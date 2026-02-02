A volta às aulas marca um novo momento de acolhimento, adaptação e compromisso com a formação completa dos alunos no Colégio Oficina do Estudante. Com mais de 30 anos de atuação na educação, Ângela Dauch assume a posição de CEO Educacional com o desafio de transformar crescimento em evolução. Para 2026, a proposta é intensificar o acompanhamento individual dos alunos, reforçando uma educação que une ensino consistente, cuidado emocional e desenvolvimento integral. Entre os destaques do novo ciclo está a ampliação de projetos alinhados a um mundo cada vez mais conectado, como a consolidação do Programa Bilíngue na rotina escolar.