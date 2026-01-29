O Irã anunciou a incorporação de mil novos drones ao seu arsenal militar, uma medida que ocorre em meio à escalada de tensões com os Estados Unidos. O anúncio, feito pelo chefe das Forças Armadas iranianas, Amir Hatami, nesta quinta-feira, 29, ressalta a prontidão do país para uma "resposta esmagadora" contra qualquer agressor, segundo declarações à TV estatal iraniana.

Esta movimentação bélica é vista como uma resposta direta às recentes ameaças do presidente norte-americano, Donald Trump, que tem pressionado Teerã por um novo acordo nuclear e ordenou o deslocamento de uma "grande armada" para o Oriente Médio, incluindo o porta-aviões USS Abraham Lincoln.

A agência de notícias semioficial Tasnim informou que os drones foram distribuídos entre diferentes ramos das Forças Armadas, abrangendo capacidades terrestres e marítimas, com designs para defesa ofensiva, tática e estratégica, aptos a atingir alvos fixos e móveis. Esta expansão militar segue-se à repressão de protestos populares no Irã, um ponto que intensificou a pressão ocidental sobre o regime de Khamenei.