GOLPE

Turista argentina paga R$20 mil por milho na praia de Copacabana

Reprodução/Facebook
A compra, que deveria custar R$ 20, resultou na transferência do equivalente a R$ 20 mil.
Uma turista argentina perdeu cerca de R$ 20 mil ao cair num golpe enquanto passeava pela praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Ela tentou pagar um milho cozido via PIX e autorizou, sem perceber, a transferência do valor muito superior.

O caso aconteceu em 24 de janeiro, em frente ao prédio onde a visitante estava hospedada. Segundo o boletim, María Cristina Gómez Aguillar foi abordada pelo ambulante e, como não entende português, permitiu que ele digitasse o valor no aplicativo bancário. A compra, que deveria custar R$ 20, resultou na transferência de 5.791.137,52 pesos argentinos, quantia equivalente a R$ 20 mil.

A turista só notou o prejuízo horas depois e procurou a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo, onde o caso foi registrado como estelionato. Até o momento, ela informou ter apenas o nome do destinatário da transferência, dado que será usado como base para as investigações. A polícia busca identificar o responsável pelo golpe.

*Com informações do SBT News

