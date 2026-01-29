Uma turista argentina perdeu cerca de R$ 20 mil ao cair num golpe enquanto passeava pela praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Ela tentou pagar um milho cozido via PIX e autorizou, sem perceber, a transferência do valor muito superior.

O caso aconteceu em 24 de janeiro, em frente ao prédio onde a visitante estava hospedada. Segundo o boletim, María Cristina Gómez Aguillar foi abordada pelo ambulante e, como não entende português, permitiu que ele digitasse o valor no aplicativo bancário. A compra, que deveria custar R$ 20, resultou na transferência de 5.791.137,52 pesos argentinos, quantia equivalente a R$ 20 mil.