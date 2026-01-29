O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), visita, nesta quinta-feira (29), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena por tentativa de golpe de estado no Batalhão da Polícia Militar conhecido como Papudinha, ao lado do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

Tarcísio chegou ao complexo da Papuda por volta das 10h50, em um comboio de carros. Ele estava acompanhado de Vicente Santini, chefe do escritório do Governo de São Paulo em Brasília e aliado da família Bolsonaro. O horário autorizado para a visita é das 11h às 13h.

A visita havia sido marcada inicialmente na semana passada, mas acabou adiada pelo governador após um conflito com o bolsonarismo. O encontro foi autorizado pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes a pedido do ex-presidente.