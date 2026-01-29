Os resultados individuais da chamada regular do Sisu 2026 já podem ser consultados pelos candidatos no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do Ministério da Educação (MEC). A plataforma permite verificar a classificação na modalidade escolhida e acompanhar os próximos passos do processo seletivo.
O que você precisa saber
-
Consulta do resultado: já disponível no Portal Acesso Único do MEC
-
Matrícula dos selecionados: deve ser feita diretamente na instituição de ensino, dentro do prazo definido em edital
-
Prazo para matrícula: a partir de 2 de fevereiro
Lista de espera
-
Candidatos não selecionados podem manifestar interesse na lista de espera até 2 de fevereiro
-
A manifestação também deve ser feita pelo Portal Acesso Único
-
É possível participar da lista de espera de apenas uma opção de curso
A convocação será feita diretamente pelas instituições, seguindo a ordem de classificação
Só concorrem às vagas os candidatos que confirmarem interesse na lista
Outras alternativas: Prouni e Fies
-
Prouni 2026
-
Inscrições abertas até 29 de janeiro
-
Bolsas integrais (100%) e parciais (50%)
-
Mais de 594 mil bolsas disponíveis no primeiro semestre
Fies
-
Inscrições a partir de 3 de fevereiro
Possibilidade de financiamento de até 100% do curso pelo Fies Social
É permitido acumular bolsa parcial do Prouni + Fies
Certificação do ensino médio
-
A partir de 30 de janeiro, o Inep disponibiliza a declaração de conclusão do ensino médio na Página do Participante
O documento pode ser usado para pré-matrícula no Sisu, Prouni ou Fies, conforme regras da instituição
Sobre o Sisu
-
Reúne mais de 270 mil vagas de instituições públicas de ensino superior
-
Maioria das oportunidades está em universidades e institutos federais
O sistema utiliza a nota do Enem como critério de seleção