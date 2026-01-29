29 de janeiro de 2026
Sisu 2026: resultados individuais estão disponíveis

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Juca Varella/Agência Brasil
Esta edição conta com 274,8 mil vagas em 7.399 cursos de graduação e 136 instituições públicas de ensino superior.
Os resultados individuais da chamada regular do Sisu 2026 já podem ser consultados pelos candidatos no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do Ministério da Educação (MEC). A plataforma permite verificar a classificação na modalidade escolhida e acompanhar os próximos passos do processo seletivo.

O que você precisa saber

  • Consulta do resultado: já disponível no Portal Acesso Único do MEC

  • Matrícula dos selecionados: deve ser feita diretamente na instituição de ensino, dentro do prazo definido em edital

Prazo para matrícula: a partir de 2 de fevereiro

Lista de espera

  • Candidatos não selecionados podem manifestar interesse na lista de espera até 2 de fevereiro

  • A manifestação também deve ser feita pelo Portal Acesso Único

É possível participar da lista de espera de apenas uma opção de curso

  • A convocação será feita diretamente pelas instituições, seguindo a ordem de classificação

  • Só concorrem às vagas os candidatos que confirmarem interesse na lista

    • Outras alternativas: Prouni e Fies

    • Prouni 2026

      • Inscrições abertas até 29 de janeiro

      • Bolsas integrais (100%) e parciais (50%)

  • Mais de 594 mil bolsas disponíveis no primeiro semestre

  • Fies

    • Inscrições a partir de 3 de fevereiro

  • Possibilidade de financiamento de até 100% do curso pelo Fies Social

  • É permitido acumular bolsa parcial do Prouni + Fies

    • Certificação do ensino médio

    • A partir de 30 de janeiro, o Inep disponibiliza a declaração de conclusão do ensino médio na Página do Participante

  • O documento pode ser usado para pré-matrícula no Sisu, Prouni ou Fies, conforme regras da instituição

    • Sobre o Sisu

    • Reúne mais de 270 mil vagas de instituições públicas de ensino superior

    • Maioria das oportunidades está em universidades e institutos federais

  • O sistema utiliza a nota do Enem como critério de seleção

