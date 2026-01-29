O ex-líder religioso Paul Nthenge Mackenzie, preso no Quênia por envolvimento na morte de 429 pessoas em um ritual em massa, foi acusado pelo Ministério Público de mais 52 mortes após a descoberta de uma nova vala comum no Condado de Kilifi.

Segundo as autoridades, as investigações indicam que Mackenzie teria contratado criminosos armados para matar seguidores que tentavam deixar a seita. Um cúmplice já se declarou culpado por 191 mortes. O religioso continua preso e enfrenta acusações de homicídio, radicalização e participação em organização criminosa.

*Com informações do BBC