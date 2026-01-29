29 de janeiro de 2026
CONFUSÃO

Cliente diz que pediu desconto e foi ameaçado com martelo

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução/stevepb/Pixabay
De acordo com o cliente, a confusão começou após ele pedir desconto em uma bolsa e insistir na negociação.
De acordo com o cliente, a confusão começou após ele pedir desconto em uma bolsa e insistir na negociação.

A discussão numa loja de Apucarana (PR) mobilizou a Polícia Militar na tarde de terça-feira (27), quando o cliente relatar que foi ameaçado com um martelo pelo dono do estabelecimento.

De acordo com o cliente, a confusão começou após ele pedir desconto em uma bolsa e insistir na negociação. Já o comerciante afirmou à PM que pegou o martelo apenas para se defender, alegando ter sido ofendido e segurado pelo cliente. Nenhuma das partes quis registrar queixa, e o caso foi apenas registrado pelos policiais.

*Com informações do Banda B

