A discussão numa loja de Apucarana (PR) mobilizou a Polícia Militar na tarde de terça-feira (27), quando o cliente relatar que foi ameaçado com um martelo pelo dono do estabelecimento.

De acordo com o cliente, a confusão começou após ele pedir desconto em uma bolsa e insistir na negociação. Já o comerciante afirmou à PM que pegou o martelo apenas para se defender, alegando ter sido ofendido e segurado pelo cliente. Nenhuma das partes quis registrar queixa, e o caso foi apenas registrado pelos policiais.

*Com informações do Banda B