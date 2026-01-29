Um adolescente de 17 anos e um rapaz de 20 foram detidos na noite de terça-feira (27) por desacatarem policiais militares durante a abordagem em uma conveniência de Apucarana, no norte do Paraná. A ocorrência começou como uma denúncia de perturbação do sossego.

Segundo a Polícia Militar, os dois se recusaram a obedecer às ordens e passaram a debochar dos agentes, chamando-os de "folgados" e "frouxos". Diante da resistência, os agentes usaram técnicas de controle e spray de pimenta.

O restante do grupo reagiu com hostilidade, o que levou ao acionamento de reforços. Os envolvidos foram encaminhados à delegacia, e o Conselho Tutelar acompanhou o caso do adolescente.