29 de janeiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
PARANÁ

Jovens são detidos após debocharem de PMs: 'Folgados e frouxos'

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/assofepar
Segundo a Polícia Militar, os dois se recusaram a obedecer às ordens e passaram a debochar dos agentes.
Segundo a Polícia Militar, os dois se recusaram a obedecer às ordens e passaram a debochar dos agentes.

Um adolescente de 17 anos e um rapaz de 20 foram detidos na noite de terça-feira (27) por desacatarem policiais militares durante a abordagem em uma conveniência de Apucarana, no norte do Paraná. A ocorrência começou como uma denúncia de perturbação do sossego.

Segundo a Polícia Militar, os dois se recusaram a obedecer às ordens e passaram a debochar dos agentes, chamando-os de "folgados" e "frouxos". Diante da resistência, os agentes usaram técnicas de controle e spray de pimenta.

O restante do grupo reagiu com hostilidade, o que levou ao acionamento de reforços. Os envolvidos foram encaminhados à delegacia, e o Conselho Tutelar acompanhou o caso do adolescente.

*Com informações do Banda B

Comentários

Comentários