A Farma Conde Arena, em São José dos Campos (SP), recebe entre os dias 30 de janeiro e 1º de fevereiro o evento corporativo “O Chamado Divergente”. A programação tem duração de três dias e a expectativa é reunir 4.500 participantes vindos de diferentes regiões do Brasil e do exterior.

Realizado pelo grupo Aliança Divergente, o encontro será o maior evento corporativo já sediado pela Arena desde a sua inauguração. A estrutura montada inclui palco, áreas para atividades coletivas e espaços voltados à realização de dinâmicas ao longo da programação.

O evento propõe discussões e atividades relacionadas a temas como saúde emocional, desenvolvimento humano e relações pessoais e profissionais. Segundo a organização, a proposta não é terapêutica, mas baseada em experiências coletivas e momentos de reflexão conduzidos durante os três dias.