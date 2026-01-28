Um incêndio de grandes proporções atingiu a comunidade do Dique da Vila Gilda, na Zona Noroeste de Santos, no litoral de São Paulo, na noite de terça-feira (27). Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas alcançaram cerca de 300 m² da maior favela sobre palafitas do Brasil.

O fogo começou por volta das 21h30, na Rua Caminho São José, no bairro Rádio Clube. Dez viaturas e cerca de 30 bombeiros foram mobilizados para a ocorrência. Moradores se uniram para evitar que o incêndio se espalhasse, e as chamas foram controladas após atingir entre seis e sete moradias.

A Prefeitura de Santos informou que famílias afetadas recebem atendimento social no CRAS da região e, se necessário, acolhimento em equipamento municipal. Algumas pessoas foram atendidas pelo Samu. Equipes da Defesa Civil, Guarda Civil Municipal e CPFL também atuaram no local.