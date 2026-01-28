A Polícia Científica de Santa Catarina identificou duas das três vítimas encontradas em um cemitério clandestino em São José, na Grande Florianópolis, no início de janeiro. Os corpos estavam enterrados a cerca de um metro e meio de profundidade no morro da Boa Vista.

A primeira vítima identificada é Ismael Gomes Amoras, de 49 anos, natural do Pará. A identificação foi possível por meio de documentos emitidos em Santa Catarina no ano passado. O segundo corpo é de Luiz Fernando Castanheiro, de 25 anos, reconhecido após análise das impressões digitais com técnicas especiais devido ao avançado estado de decomposição.

Com as identificações, a Polícia Civil deve iniciar o contato com familiares. As buscas no local foram feitas após denúncia anônima apontar a área como cemitério clandestino.