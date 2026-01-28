O Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) acionou o Ministério Público Federal (MPF) para investigar a venda e o leilão de itens com simbologia nazista no Brasil, como suásticas, documentos oficiais do Terceiro Reich e condecorações militares. A representação foi protocolada em Brasília após o órgão identificar anúncios desses objetos em plataformas on-line.

Segundo o conselho, os vendedores costumam justificar a comercialização pelo suposto “valor histórico” ou “caráter colecionável” das peças. Ainda assim, o CNDH alerta que a prática pode levar à “naturalização da simbologia nazista” e favorecer sua apropriação por grupos extremistas.

O documento pede a abertura de inquérito civil para apurar a origem dos objetos, a atuação de leiloeiros, compradores e plataformas digitais, além de possíveis redes organizadas. A legislação brasileira considera crime a fabricação e comercialização de símbolos nazistas, com pena de até cinco anos de prisão.