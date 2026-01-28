Uma motorista de aplicativo, de 27 anos, foi presa em flagrante em Belo Horizonte (MG) com um arsenal pesado dentro do carro durante operação da Polícia Militar. As armas estavam guardadas em duas malas, uma no porta-malas e outra no banco traseiro.

Segundo a PM, foram apreendidos três fuzis, duas pistolas, um revólver, cinco granadas e grande quantidade de munições. A abordagem foi feita após informações de inteligência indicarem risco de confronto entre facções criminosas na capital mineira.

À polícia, a mulher afirmou que passava por dificuldades financeiras e que teria aceitado transportar as malas como forma de pagar uma dívida. De acordo com os militares, o armamento seria destinado a integrantes do Comando Vermelho para ataques contra grupos rivais.