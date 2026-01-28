28 de janeiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
ARSENAL PESADO

Motorista de aplicativo é presa com fuzis e granadas

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Polícia Militar
Foram apreendidos três fuzis, duas pistolas, um revólver, cinco granadas e grande quantidade de munições.
Foram apreendidos três fuzis, duas pistolas, um revólver, cinco granadas e grande quantidade de munições.

Uma motorista de aplicativo, de 27 anos, foi presa em flagrante em Belo Horizonte (MG) com um arsenal pesado dentro do carro durante operação da Polícia Militar. As armas estavam guardadas em duas malas, uma no porta-malas e outra no banco traseiro.

Segundo a PM, foram apreendidos três fuzis, duas pistolas, um revólver, cinco granadas e grande quantidade de munições. A abordagem foi feita após informações de inteligência indicarem risco de confronto entre facções criminosas na capital mineira.

À polícia, a mulher afirmou que passava por dificuldades financeiras e que teria aceitado transportar as malas como forma de pagar uma dívida. De acordo com os militares, o armamento seria destinado a integrantes do Comando Vermelho para ataques contra grupos rivais.

*Com informações do g1 Minas

Comentários

Comentários