28 de janeiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
CÃO ORELHA

Famílias dos suspeitos dizem que sofrem ameaças: 'São inocentes'

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/X
Os pais de um dos jovens afirmam que ele “não tem qualquer relação com o fato” .
Os pais de um dos jovens afirmam que ele “não tem qualquer relação com o fato” .

As famílias de dois adolescentes citados nas investigações sobre a morte do cão comunitário Orelha, em Florianópolis (SC), divulgaram notas públicas negando qualquer participação dos filhos no caso.

Leia maisCão Orelha: Polícia indicia 3 adultos por coação de testemunhas

Os pais de um dos jovens afirmam que ele “não tem qualquer relação com o fato” e relatam que a família passou a sofrer ameaças e exposição de dados pessoais após o nome do adolescente circular nas redes sociais.

Outra família também rejeitou a acusação e disse que o filho não aparece nos vídeos divulgados. Segundo os pais, uma viagem previamente marcada tem sido interpretada equivocadamente como tentativa de fuga.

Ambas as famílias afirmam repudiar maus-tratos a animais, dizem confiar no trabalho da polícia e garantem colaboração com as investigações. “Circula nas redes sociais um vídeo que supostamente mostra os autores da agressão. Nosso filho não está nele”, disseram.

A Polícia Civil apura se o grupo de adolescentes participou das agressões que levaram à morte do animal e cumpriu mandados de busca para avançar na investigação.

*Com informações da CNN Brasil

Comentários

Comentários