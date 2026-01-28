As famílias de dois adolescentes citados nas investigações sobre a morte do cão comunitário Orelha, em Florianópolis (SC), divulgaram notas públicas negando qualquer participação dos filhos no caso.
Leia mais: Cão Orelha: Polícia indicia 3 adultos por coação de testemunhas
Os pais de um dos jovens afirmam que ele “não tem qualquer relação com o fato” e relatam que a família passou a sofrer ameaças e exposição de dados pessoais após o nome do adolescente circular nas redes sociais.
Outra família também rejeitou a acusação e disse que o filho não aparece nos vídeos divulgados. Segundo os pais, uma viagem previamente marcada tem sido interpretada equivocadamente como tentativa de fuga.
Ambas as famílias afirmam repudiar maus-tratos a animais, dizem confiar no trabalho da polícia e garantem colaboração com as investigações. “Circula nas redes sociais um vídeo que supostamente mostra os autores da agressão. Nosso filho não está nele”, disseram.
A Polícia Civil apura se o grupo de adolescentes participou das agressões que levaram à morte do animal e cumpriu mandados de busca para avançar na investigação.
*Com informações da CNN Brasil