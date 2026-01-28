O escritório especializado em Direito Ambiental e Regulatório, Renata Franco Advogados nasceu do desejo de sua sócia-fundadora em prestar serviços jurídicos especializados e diferenciados, comprometido com a excelência para uma atuação ágil, eficiente, precisa e personalizada, acreditando que o conhecimento jurídico e o técnico se completam.

Por ser uma Boutique Jurídica, cada projeto é customizado para as necessidades dos clientes e o atendimento feito de forma personalizada e diretamente pela sócia do escritório, que acumula mais de 20 anos de atuações nas esferas Ambiental e Regulatória. O time representa seus clientes em processo de natureza consultiva e contenciosa, em âmbito administrativo e judicial, perante os mais diversos tribunais e instâncias, inclusive os Tribunais de Contas e o Ministério Público.

