ARES DE GALERIA

Laces: beleza imersiva


O Laces da nossa cidade é o maior da rede e aposta em uma experiência 360º. Um verdadeiro refúgio de bem-estar nos imponentes 370m². O espaço transcende o conceito de salão: a ambientação ganha ares de galeria com uma instalação assinada pelo estúdio TOMAZICABRAL, que funde arte e sustentabilidade em materiais reciclados. Além do tradicional hair spa, a novidade fica por conta da Arena Laces, hub dedicado a eventos que prometem elevar o debate sobre autocuidado e regeneração no interior paulista. Eu estou apaixonada! Siga no Instagram @lacescampinas e saiba mais!

