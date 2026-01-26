Um homem de 37 anos morreu na tarde deste domingo (25) após ser atropelado em frente a um dos portões da Neo Química Arena, na zona leste de São Paulo. O estádio recebeu partida entre Santos e Red Bull Bragantino neste domingo.

Leia mais: PM é preso após pedestre ser baleado em operação em SP

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um caminhão da Tropa de Choque da Polícia Militar próximo ao corpo. Não há confirmação se este foi o veículo que atingiu a vítima. Em nota, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) declarou que as circunstâncias da ocorrência são "investigadas pela corporação para devida responsabilização".