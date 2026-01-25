25 de janeiro de 2026
OCORRÊNCIA

PM é preso após pedestre ser baleado em operação em SP

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/PMSP
A vítima foi socorrida e permanece internada no Hospital Campo Limpo.
A vítima foi socorrida e permanece internada no Hospital Campo Limpo.

Um policial militar foi preso após um disparo atingir um pedestre durante uma operação na zona sul de São Paulo, na madrugada deste sábado (24). A vítima foi socorrida e permanece internada no Hospital Campo Limpo.

De acordo com a Polícia Militar, a ação ocorreu pouco antes das 5h e tinha como objetivo fiscalizar motocicletas, apreender veículos irregulares e coibir bailes funks clandestinos. Durante a abordagem, um motociclista sem capacete e com a moto sem placa fugiu.

No andamento da ocorrência, um disparo foi efetuado e atingiu um pedestre que estava na rua. O policial envolvido afirmou que atirou ao perceber que o suspeito levou a mão à cintura, alegando legítima defesa.

Diante de indícios de falha operacional, o agente foi preso em flagrante e encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes. A arma foi apreendida, e a Polícia Civil e a Corregedoria da PM apuram o caso.

*Com informações do SBT

