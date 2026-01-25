Um policial militar foi preso após um disparo atingir um pedestre durante uma operação na zona sul de São Paulo, na madrugada deste sábado (24). A vítima foi socorrida e permanece internada no Hospital Campo Limpo.

De acordo com a Polícia Militar, a ação ocorreu pouco antes das 5h e tinha como objetivo fiscalizar motocicletas, apreender veículos irregulares e coibir bailes funks clandestinos. Durante a abordagem, um motociclista sem capacete e com a moto sem placa fugiu.

No andamento da ocorrência, um disparo foi efetuado e atingiu um pedestre que estava na rua. O policial envolvido afirmou que atirou ao perceber que o suspeito levou a mão à cintura, alegando legítima defesa.