Um policial militar foi preso após um disparo atingir um pedestre durante uma operação na zona sul de São Paulo, na madrugada deste sábado (24). A vítima foi socorrida e permanece internada no Hospital Campo Limpo.
De acordo com a Polícia Militar, a ação ocorreu pouco antes das 5h e tinha como objetivo fiscalizar motocicletas, apreender veículos irregulares e coibir bailes funks clandestinos. Durante a abordagem, um motociclista sem capacete e com a moto sem placa fugiu.
No andamento da ocorrência, um disparo foi efetuado e atingiu um pedestre que estava na rua. O policial envolvido afirmou que atirou ao perceber que o suspeito levou a mão à cintura, alegando legítima defesa.
Diante de indícios de falha operacional, o agente foi preso em flagrante e encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes. A arma foi apreendida, e a Polícia Civil e a Corregedoria da PM apuram o caso.
*Com informações do SBT